Tennis-Grand-Slam-Turnier : Noch nicht fit: Serena Williams verzichtet auf US Open

Die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams hat ihre Teilnahme an den am Montag beginnenden US Open abgesagt.

New York | Die 39-jährige Amerikanerin teilte via Instagram mit, sie folge damit dem Rat ihrer Ärzte und wolle zunächst einen Riss in der hinteren Oberschenkelmuskulatur komplett ausheilen lassen. Die Verletzung hatte sich Serena Williams in ihrem Erstrunden-Match in Wimbledon vor knapp zwei Monaten zugezogen. Durch den Verzicht verringern sich die Chancen de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.