Ski alpin : Neuer Coach und neue Liebe: Die Alpin-Asse legen los

Die alpinen Skirennfahrer eröffnen in Sölden ihre Olympia-Saison. Bei den Damen geht das Duell zwischen Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin weiter. Bei den Herren ist Alexis Pinturault der Gejagte.

Sölden | Die Reise Richtung Peking beginnt am Rettenbachferner. Mit den Riesenslaloms der Damen am Samstag und der Herren am Sonntag wird in Sölden die Olympia-Saison der alpinen Ski-Asse gestartet. Schon der Weg zu den Spielen in China im Februar verspricht reichlich Spannung. Petra Vlhova, die vergangenen Winter als erste Slowakin den Gesamtweltcup gewann...

