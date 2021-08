Afghanistan-Krise : Nach Taliban-Rückkehr: Vor allem Sportlerinnen in Gefahr

Taliban-Kämpfer an Fitnessgeräten im Präsidentenpalast in Kabul - doch das skurril wirkende Foto täuscht. Die neuen Machthaber Afghanistans bekämpfen in ihrer radikalen Auslegung des Islams den Sport. Vor allem Sportlerinnen schweben in Lebensgefahr.

Shinjuku City | Nur die Flagge ist in Tokio dabei. Sie ist das einzige, was von Afghanistan bei den Paralympics zu sehen sein wird. Die Taekwondo-Kämpferin Zakia Khudadadi und Leichtathlet Hossain Rasouli sind nicht dabei. Sie haben es nicht mehr geschafft, rechtzeitig vor der Machtergreifung durch die Taliban aus Kabul wegzukommen. Statt ihren Traum in der Fremde...

