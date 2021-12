Eishockey : NHL: Siege für Draisaitl und Seider - Stützle trifft

Mit drei Vorlagen hat Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl den Edmonton Oilers zum 18.

Seattle | Saisonsieg in der nordamerikanischen NHL verholfen. Beim 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) bei den Seattle Kraken erhöhte Draisaitl seine Ausbeute in der Scorerliste auf 49 Punkte. Die Oilers sind Vierter in der Pacific Division. Bei den Kraken stand Torhüter Philipp Grubauer nicht zwischen den Pfosten. Vorletzter in der Atlantic Division sind Tim Stützle und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.