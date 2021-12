American Football : NFL vergibt Marketingrechte für Deutschland an vier Teams

Die NFL hat vier Football-Mannschaften Marketingrechte in Deutschland gegeben.

New York | Die New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs und Carolina Panthers dürfen in Deutschland nun Werbepartnerschaften eingehen, Veranstaltungen wie Trainingslager und Public Viewings organisieren und anderweitig aktiv sein. Die Rechte gelten zunächst für mindestens fünf Jahre, wie die Liga mitteilte. Die Patriots haben mit dem Stuttg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.