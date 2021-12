American Football : NFL entscheidet: Super Bowl 2024 in Las Vegas

Der Super Bowl im Februar 2024 findet im Allegiant Stadium in Las Vegas statt.

Las Vegas | Das gab die National Football League bekannt. Ursprünglich hatte New Orleans den Zuschlag erhalten, wegen der seit dieser Saison um eine Woche verlängerten Hauptrunde in der NFL kam es aber zu einem Terminkonflikt mit den Faschings-Feierlichkeiten in der Stadt. New Orleans ist deswegen erst 2025 Gastgeber für das von zumeist mehr als 100 Millionen ...

