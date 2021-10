European League of Football : NFL-Profi Johnson bekräftigt Interesse an Einstieg in ELF

Mit einer eigenen Liga sollen nun auch europäische Football-Fans auf ihre Kosten kommen. Interesse gibt es auch in der NFL - zum Beispiel von New England Patriot Jakob Johnson.

Foxborough | NFL-Profi Jakob Johnson von den New England Patriots hat sein Interesse an einem Einstieg in die ELF bekräftigt und die neue europäische Football-Liga für die Premieren-Saison gelobt. „Ich bin selber immer noch in Gesprächen, Teileigentümer eines Franchises in der ELF zu werden“, sagte der 26 Jahre alte Fullback. „Ich bin Ambassador (Botschafter, A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.