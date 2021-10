American Football : NFL: Amon-Ra St. Brown bleibt mit den Lions weiter ohne Sieg

Die Detroit Lions um Passempfänger Amon-Ra St.

Detroit | Brown stecken in der NFL weiter in der Krise und warten als einziges Team der Liga noch auf den ersten Saisonsieg. Das 6:44 im Heimspiel gegen die zuvor ebenfalls strauchelnden Philadelphia Eagles war bereits die achte Pleite in Serie. St. Brown selbst hatte gute Szenen, darunter einen Raumgewinn über 46 Yards. Insgesamt fing er drei Pässe. Die ...

