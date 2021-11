Basketball-Profiliga : NBA: Lakers und James verlieren nach dreifacher Verlängerung

Die Los Angeles Lakers um Basketball-Superstar LeBron James und die Sacramento Kings haben sich in der NBA ein Duell mit drei Verlängerungen geliefert.

Los Angeles | Am Ende behielten die Kings mit 141:137 (43:43) die Oberhand. Im vierten Viertel und in der ersten Verlängerung hatten die Kings für die letzten Punkte gesorgt, um eine Niederlage abzuwenden. In der zweiten Verlängerung gelang LeBron James der 124:124-Ausgleich. In der dritten Extrazeit setzten sich die Kings dank eines 11:2-Laufs entscheidend ab. ...

