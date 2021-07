Basketball-Talent : NBA-Draft: Wagner von Orlando Magic als Achter ausgewählt

Basketball-Talent Franz Wagner ist beim Draft der nordamerikanischen Profiliga NBA bereits an der achten Position ausgewählt worden.

New York | Die Orlando Magic entschieden sich für den 19 Jahre alten Berliner, der damit neben Detlef Schrempf 1985 als frühester gebürtiger Deutscher der NBA-Geschichte gezogen wurde. In der vergangenen Saison hatte bereits Wagners älterer Bruder Moritz (24) für die Magic gespielt. „Franzi, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist unglaublich, du verdiens...

