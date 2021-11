Basketball : NBA: Boston siegt mit Schröder in Miami

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Boston Celtics einen wichtigen Auswärtssieg in der NBA geschafft.

Miami | Bei den Miami Heats setzte sich Boston am Donnerstag (Ortszeit) mit 95:78 durch. Der 28 Jahre alte Aufbauspieler kam von der Bank und erzielte in gut 30 Minuten Spielzeit 14 Punkte. Es war der zweite Sieg in Serie für den Rekordmeister nach zuletzt zuletzt drei Niederlagen. Die teaminternen Aussprache scheint geholfen zu haben. Für Boston geht es a...

