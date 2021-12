16. Spieltag : Mönchengladbach nach Pleitenserie im freien Fall

Mönchengladbach ist weiter im freien Fall. Gegen Eintracht Frankfurt setzt es die vierte Niederlage in Serie. Nach Meinung von Christoph Kramer muss sich die Mannschaft auf schwere Zeiten einstellen.

Mönchengladbach | Die Spieler standen wie begossene Pudel auf dem Rasen. Borussia Mönchengladbach hat in der Fußball-Bundesliga seinen erschreckenden Abwärtstrend mit der vierten Niederlage in Serie fortgesetzt. Die Fohlen verloren ihr Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 2:3 (1:1) und bringen mit der Schlappe ihren Trainer Adi Hütter in zunehmende Erklärungsnot....

