Leichtathletik : Mit Klosterhalfen: Großes deutsches Team für Cross-EM

Konstanze Klosterhalfen führt das deutsche Aufgebot für die Cross-Europameisterschaften in Dublin an.

Berlin | Dies teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband mit. Die 24 Jahre alte Olympia-Achte über 10.000 Meter gilt am 12. Dezember als größte deutsche Hoffnung sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft, nachdem sie zuletzt bei ihrem Cross-Comeback zu einem überlegenen Sieg in Pforzheim gelaufen war. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern sowi...

