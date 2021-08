Sommerspiele in Japan : Miller und Teuber deutsche Fahnenträger bei den Paralympics

Die Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und der Radsportler Michael Teuber werden bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Tokio am Dienstag die deutsche Fahne tragen.

Chuo City | Die eine ist die Kapitänin in der „Autoscooter“-Sportart, der andere seit mehr als zwei Jahrzehnten zuverlässiger Medaillensammler und ein Sprachrohr des Behindertensports. In Mareike Miller und Michael Teuber hat der Deutsche Behindertensportverband (DBS) höchst unterschiedliche, aber würdige Fahnenträger für die Eröffnungsfeier der Paralympics in...

