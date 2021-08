Olympia : Miller-Uibo gewinnt 400-Meter-Gold

Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas hat zum zweiten Mal nach 2016 die olympische Goldmedaille über 400 Meter gewonnen.

Shinjuku City | In 48,36 Sekunden verwies sie im Endkampf von Tokio Marileidy Paulino aus der Dominikanischen Republik, die in 49,20 Sekunden ins Ziel kam, auf den zweiten Platz. Olympische Geschichte schrieb Allyson Felix mit dem Gewinn von Bronze in 49,46 Sekunden. Bei ihren fünften Sommerspielen war es der zehnte Medaillengewinn. Damit zog die 35-jährige US-Ame...

