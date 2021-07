Formel 1 : Mick Schumacher in Qualifikation früh raus

Mick Schumacher ist in der Formel-1-Qualifikation von Silverstone vorzeitig ausgeschieden.

Silverstone | Der 22 Jahre alte Haas-Pilot überstand die erste K.o.-Runde am Freitagabend nicht. Schumacher wurde vor seinem Teamkollegen Nikita Masepin als 19. Vorletzter. Schumacher verpasste die Runde der zehn schnellsten Fahrer in seinem unterlegenen Wagen damit deutlich. In Silverstone ist die Qualifikation nicht für den Grand Prix am Sonntag ausschlagge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.