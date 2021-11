Formel 1 : Mercedes-Teamchef: Hamiltons WM-Chancen „absolut intakt“

Im engen Titelkampf der Formel 1 will Mercedes-Teamchef Toto Wolff die Entscheidung bis zum Ende offen halten.

Iztacalco | „Ziel muss sein, dass wir zum letzten Rennen kommen und absolut eine Chance haben zu gewinnen“, sagte der Österreicher bei RTL/ntv vor dem Großen Preis von Mexiko am Wochenende. Trotz der jüngsten Niederlage von Silberpfeil-Star Lewis Hamilton gegen Red-Bull-Fahrer Max Verstappen in Austin und zwölf Punkten Rückstand in der Gesamtwertung seien die ...

