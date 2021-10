Vor Saisonstart : Mehr als nur Draisaitl: Grubauer und Youngster im NHL-Fokus

Die NHL startet in eine Saison unter weitestgehend vor Corona bekannten Bedingungen. Leon Draisaitl sieht seine Oilers endlich bereit für den Angriff auf den Stanley Cup. Auch der Blick auf die nachrückenden Deutschen lohnt.

Edmonton | Leon Draisaitl kennt nur ein Ziel. In der am Dienstag (Ortszeit) beginnenden neuen NHL-Saison will der deutsche Weltklasse-Eishockey-Stürmer mit den Edmonton Oilers endlich ernsthaft um den Stanley Cup kämpfen. „Dafür haben wir jetzt die Mannschaft. Unser Ziel muss es sein, ganz oben mitzuspielen“, sagte de 25 Jahre alte Kölner vor dem Saisonstart ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.