Olympia : Medaillen-Traum geplatzt: Karateka Noah Bitsch gescheitert

Noah Bitsch hat die erhoffte erste Olympia-Medaille eines deutschen Karateka verpasst.

Chiyoda City | Der 31-Jährige aus Waltershausen schied in Tokio in der Vorrunde der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm aus. Um das Halbfinale zu erreichen, hätte Bitsch einen der ersten beiden Plätze in seiner Gruppe belegen müssen. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen wurde er aber nur Dritter. Zum Auftakt der Gruppenphase hatte Bitsch, der in der Zweikampf-Disz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.