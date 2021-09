Rad-WM : Martin: Nach Karriereende „erstmals im Leben keine Pläne“

Tony Martin hat sich noch keine konkreten Gedanken über die Zukunft nach seiner Karriere als Radprofi gemacht.

Löwen | „Erstmals in meinem Leben habe ich keine Pläne. In diesem Moment fühlt sich das gut an“, sagte der 36 Jahre alte Cottbuser dem Portal „Cyclingnews“ bei der Straßenrad-WM in Brügge. Martin hatte am Sonntagmorgen angekündigt, seine lange und erfolgreiche Karriere nach den Titelkämpfen in Belgien zu beenden. Im Einzelzeitfahren zeigte er als Sechster am ...

