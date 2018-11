Im Video : Magischer Moment: Verrückter Tischtennis-Ballwechsel begeistert

Ein Tischtennisspieler in Dänemark hat einen Ball auf kuriose Art und Weise pariert.

von Nina Brinkmann

30. November 2018, 08:23 Uhr

Trondheim | Ein spektakulärer Ballwechsel geht derzeit im Netz viral: In einer Tischtennis-Zweitligapartie in Norwegen pariert einem Spieler einen Angriffsschlag seines Gegners auf verrückte Art und Weise. Der Spieler vom Klub Trondheim BTK spielt zunächst mehrere Angriffsbälle seines Gegners souverän zurück, bevor er zu Boden fällt. Allerdings steht er nicht gleich wieder auf, sondern streckt unter dem Tisch liegend – ohne Blick auf die Spielfläche – seinen Schläger in die Höhe.

Was dann folgt, kann als magischer Moment betitelt werden: Der nächste Schmetterball landet direkt auf dem Schläger Chens und geht von dort direkt auf die gegnerische Plattenhälfte. Der Gegner ist offenbar so beeindruckt von der Aktion, dass er den nächsten Schlag knapp daneben setzt. "Natürlich war das Glück pur", wird Chen in den Medien zitiert. "So etwas passiert einmal in deinem Leben, ich werde so etwas nicht wieder machen können. Da bin ich mir zu 99 Prozent sicher''.