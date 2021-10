Baseball : MLB: Atlanta Braves gehen gegen Houston Astros in Führung

Die Atlanta Braves sind in der World Series in Führung gegangen und können den Titel in der Major League Baseball vor den eigenen Fans perfekt machen.

Atlanta | Gegen die Houston Astros gab es ein 2:0. In der Serie führen die Braves nun 2:1. Zum Titelgewinn braucht es vier Siege. Die beiden kommenden Spiele sind ebenfalls in Atlanta. Das nächste ist bereits am Samstagabend (Ortszeit). Bei Schmuddelwetter mit anhaltendem Regen ließen die Braves erst im achten Inning den ersten Hit der Astros zu. In Punkte u...

