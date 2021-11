Skispringen : Lundby und der „Wandel“: Fortschritt in der Gewichtsdebatte?

Wenn die Skispringerinnen an diesem Freitag in Russland in ihren Weltcup-Winter starten, ist eine der Besten von ihnen nicht dabei. Die Norwegerin Maren Lundby verzichtet auf die komplette Saison.

Nischni Tagil | Die Gesundheit geht vor: Für Deutschlands Skisprung-Legende Sven Hannawald zeigt der gewichtsbedingte Saisonverzicht von Olympiasiegerin Maren Lundby eine positive Entwicklung im Sport. „Ich glaube, da hat sich schon ein Wandel vollzogen“, sagte der 47-Jährige auf die Frage, ob eine solche Entscheidung zu seiner aktiven Zeit möglich gewesen wäre. D...

