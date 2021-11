NHL : Leon Draisaitl schießt Edmonton zum Sieg gegen die Rangers

Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den neunten Saisonsieg gesichert.

Edmonton | Der deutsche Nationalspieler erzielte beim 6:5 (1:1, 1:3, 3:1, 1:0)-Heimsieg gegen die New York Rangers das entscheidende Tor in der Verlängerung. Zusätzlich bereitete Draisaitl zwei Treffer vor und behauptete damit seinen ersten Platz in der Scorerwertung mit 23 Punkten. Die Oilers führen die Pacific-Division weiter an. Gegen die Rangers kamen die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.