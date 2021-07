Olympische Spiele : Lachen als Medizin: Psychologen halten Team D bei Laune

Die deutschen Athletinnen und Athleten leben während der Olympischen Spiele in einer Extremsituation und mit Corona-Ängsten. Das olympische Dorf dürfen sie nur zum Training und Wettkampf verlassen. Das beschert auch den deutschen Sportpsychologen viel Arbeit.

Chuo City | Isolation im olympischen Dorf, begrenzte Kontakte, Maskenpflicht und die Angst, dass der Lebenstraum durch Corona-Ansteckung oder unverschuldete Quarantäne noch platzt Die Sportpsychologen und Sportpsychologinnen sind im deutschen Team bei der Pandemie-Ausgabe der Olympischen Spiele in Tokio so wichtig wie wohl nie zuvor. „Klar, man ist mit den nor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.