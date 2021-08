Tennis : Krücken statt Tennis-Court - Was wird aus Roger Federer?

Tennis-Topstar Roger Federer muss schon wieder lange pausieren. Erneut muss sich der Schweizer am Knie operieren lassen. Wird der inzwischen 40 Jahre alte frühere Weltranglisten-Erste tatsächlich noch einmal zurückkehren?

New York | Wie groß oder wie klein sein Hoffnungsschimmer für sein Comeback ist, weiß womöglich nur Roger Federer selbst. Ein wenig emotional angefasst wirkte der Tennis-Weltstar, als er in einem Video auf Instagram seine nächste Knie-Operation bekanntgab und auch diesen bemerkenswerten Satz sagte: „Ich will mir einen Funken Hoffnung geben, auf die Tour zurüc...

