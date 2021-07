Vor Olympia in Tokio : „Kritische“ Lage: Japan wegen Corona-Anstieg alarmiert

Das haben Experten in Japan befürchtet: Kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele steigen die Corona-Neuinfektionen stark an. Die fünfte Welle rollt. Mediziner warnen vor einer „kritischen„ Lage.

Chuo City | In Japan sorgt zwei Tage vor Eröffnung der Olympischen Spiele ein deutlicher Anstieg der Corona-Infektionen auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr für Alarmstimmung. Experten warnen vor einer möglichen „kritischen“ Situation in der Hauptstadt. Am Mittwoch meldete die Hauptstadt 1832 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das sind 683 mehr Fälle ...

