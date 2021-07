Olympische Spiele : Kritik an Psychiatrie-Aussage - Geschke entschuldigt sich

Der deutsche Radprofi Simon Geschke ist für seinen Vergleich der Corona-Quarantäne bei Olympia in Tokio mit einer Psychiatrie von Patientenvertretern in Deutschland kritisiert worden.

Tokio | Man sei „gelinde gesagt, verwundert über diese Aussage“, schüre sie „doch Vorurteile, dass Psychiatrie einem Gefängnis gleich sei oder sogar schlimmer“, schrieb die Deutsche DepressionsLiga e.V. in einem offenen Brief an Geschke. „Mit Ihrem Vergleich besteht die Gefahr, dass Betroffene sich als Menschen zweiter Klasse fühlen, wenn sie sich in Psychiat...

