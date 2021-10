Boxen : Krasniqi erhält eine Million Euro für Klage gegen Box-Urteil

In einem dramatisch engen WM-Boxkampf unterlag Robin Krasniqi zuletzt Dominic Bösel, der sich zum Champ krönte. Ex-Weltmeister Krasniqi will rechtlich gegen das Urteil vorgehen - mit viel Sponsorengeld.

Magdeburg | Eine Million Euro hat Ex-Weltmeister Robin Krasniqi von seinem Hauptsponsor erhalten, um rechtlich gegen das umstrittene Urteil im WM-Kampf gegen Dominic Bösel vorgehen zu können. Das teilte das Management des Boxers am Donnerstag mit. Krasniqi hatte am vergangenen Samstag in Magdeburg knapp nach Punkten gegen Bösel verloren und war damit als IBO-C...

