Weltcup Nordische Kombination : Kombiniererinnen wollen zu Olympia: „2026 wird es Zeit“

Athletin Svenja Würth hofft, dass die Nordische Kombination der Frauen bei den Winterspielen 2026 ihre Olympia-Premiere feiert.

Lillehammer | „2026 wird es höchste Zeit, dass unser Sport endlich olympisch wird“, sagte die 28-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Saison-Auftakt der Kombiniererinnen am 3. Dezember im norwegischen Lillehammer. In diesem Winter sind die Sportlerinnen noch nicht bei den Winterspielen in Peking dabei. „Ich bin der Meinung, dass die Damen-Kombination oly...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.