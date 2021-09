Tennis-US-Open : Kohlschreiber und Koepfer verlieren Zweitrunden-Matches

Philipp Kohlschreiber hat bei den US Open der Tennisprofis den Einzug in die dritte Runde verpasst.

New York | Der 37 Jahre alte Augsburger verlor in New York gegen den Spanier Pablo Andujar klar mit 4:6, 3:6, 1:6. Wegen Regens hatte das Match mit rund einer Stunde Verspätung begonnen und war im zweiten Satz noch einmal unterbrochen worden. In der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers hatte der Weltranglisten-115. Kohlschreiber im fünften Satz von der verletzun...

