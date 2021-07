Olympia : Köhler Vorlauf-Sechste über 1500 Meter Freistil

Vize-Weltmeisterin Sarah Köhler hat über 1500 Meter Freistil bei den Olympischen Spielen in Tokio das Finale erreicht.

Koto City | Die 27 Jahre alte Schwimmerin schlug in Tokio nach 15:52,67 Minuten an. Das bedeutete Platz sechs aller Vorläufe. Schnellste war die Amerikanerin Katie Ledecky in 15:35,35. Der Endlauf der neu ins Programm genommenen 1500 Meter Freistil steht am Mittwoch (4.54 Uhr) an. Celine Rieder ist dann nicht mehr dabei. Sie blieb in 16:32,57 Minuten weit über...

