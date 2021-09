Titelkämpfe in Kopenhagen : Kanute Scheibner holt WM-Gold im Einer-Canadier

Im Medaillenspiegel der Kanu-Weltmeisterschaft in Dänemark konnte sich das Team des Deutschen Kanu-Verbands mit Gold eintragen. Auch beim Abschluss am Sonntag könnte es Edelmetall geben.

Bagsværd | Der Olympia-Sechste Conrad Scheibner hat bei der Kanu-Weltmeisterschaft in Kopenhagen im Einer-Canadier über 1000 Meter den Titel geholt. Der Berliner verwies im Finale auf dem Bagsvärd See den Tschechen Martin Fuksa und den Ungarn Balazs Adolf auf die Plätze zwei und drei. Am Sonntag steht Scheibner auch auf der 500-Meter-Strecke im Finale. Dag...

