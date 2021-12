„Sportler des Jahres“ : Kanute Rauhe als Vorbild im Sport geehrt

Der zurückgetretene Kanute Ronald Rauhe ist mit dem „Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport“ ausgezeichnet worden.

Baden-Baden | Der zurückgetretene Kanute Ronald Rauhe ist mit dem „Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport“ ausgezeichnet worden. Der 40-Jährige nahm die Auszeichnung in Baden-Baden im Rahmen der Gala „Sportler des Jahres“ in Empfang. Rauhe hatte seine Karriere in seinem letzten großen Rennen mit dem Olympiasieg im Kajak-Vierer in Tokio gekrönt. Der Preis ist mit...

