DOSB-Präsidentschaft : Kandidatin Bokel plant DOSB-Agenda mit Aufgaben und Zielen

Kandidatin Claudia Bokel würde im Falle ihrer Wahl zur Präsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen Themen und Ziele für die Zukunft entwickeln.

Frankfurt am Main | „Es müsste vielleicht so wie beim IOC gemacht werden, in dem eine Agenda aufgestellt wird und alle zusammen die zukünftigen Aufgaben und Prioritäten benennen“, erklärte die 48 Jahre alte deutsche Fechter-Präsidentin im dpa-Gespräch. „Bevor man sagt, was man tun will, sollte man gemeinsam festmachen, wohin man im deutschen Sport will. Das International...

