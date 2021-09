Deutscher Turner-Bund : Kampagne gegen Mitgliederschwund: DTB-Chef zufrieden

Präsident Alfons Hölzl ist drei Wochen nach einer vom Deutschen Turner-Bund (DTB) gestarteten Initiative zur Rück- und Neugewinnung von Mitgliedern mit der Resonanz zufrieden.

Frankfurt am Main | Die Kampagne #sportVEREINtuns werde gut angenommen, sagte der 53-Jährige in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin guter Dinge, dass das weiter Fahrt aufnimmt. Ziel ist es, die Menschen wieder zurück zu holen in den Sport“, erklärte Hölzl. Nach ersten Erhebungen aus den Vereinen und den Landesverbänden sind dem DTB in der Corona-...

