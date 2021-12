Weltcup in Altenberg : Kalicki siegt vor Jamanka im Zweierbob

Kim Kalicki hat vor Olympiasiegerin Mariama Jamanka den Zweierbob-Weltcup in Altenberg gewonnen.

Altenberg | Die erstmals in diesem Winter mit Anschieberin Lisa Buckwitz fahrende Kalicki setzte sich am Sonntag mit zwei Laufbestzeiten und 0,22 Sekunden Vorsprung vor Jamanka durch. „Mit der zweiten Fahrt kann ich zufrieden sein. Wir freuen uns und können jetzt in die kleine Weihnachtspause gehen, um Kraft für die zweite Saisonhälfte zu holen“, sagte die Wie...

