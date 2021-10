Bora-hansgrohe : Kämna gibt überraschendes Comeback - Start bei MTB-Rennen

Mehr als fünf Monate nach seinem bisher letzten Rennen gibt Radprofi Lennard Kämna ein überraschendes Comeback.

Kapstadt | Der 25-Jährige fährt allerdings nicht auf der Straße, sondern tritt beim Mountainbikerennen Cape Epic in Südafrika vom 17. bis 24. Oktober an, teilte Kämnas Rennstall Bora-hansgrohe mit. „Besonders freut es mich, dass Lennard mit diesem Rennen quasi seinen Wiedereinstieg gibt. Er war von Beginn an von der Idee begeistert und ich denke, dass auch de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.