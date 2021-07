Olympia : Judoka Scoccimarro kämpft um Bronze

Giovanna Scoccimarro hat sich bei den Olympischen Spielen über die Hoffnungsrunde in den Bronze-Kampf gearbeitet und hat dort die Chance auf die ersehnte Medaille für den Deutschen Judo-Bund.

Shinjuku City | Die 23-Jährige aus Wolfsburg setzte sich am Mittwoch im legendären Nippon Budokan in Tokio gegen Elisavet Teltsidou aus Griechenland durch. Scoccimarro entschied den Kampf erst nach 2:42 Minuten in der Verlängerung durch Ippon für sich. Zuvor hatte die Weltranglisten-Neunte durch eine Viertelfinal-Niederlage gegen die japanische Favoritin Chizuru Arai...

