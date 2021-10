Löwen Braunschweig : „Jeden Tag mein Ziel“: Krämer träumt weiter von der NBA

Basketballprofi David Krämer von den Löwen Braunschweig hat seinen NBA-Traum noch nicht aufgegeben.

Braunschweig | Der Neuzugang vom FC Bayern München weilte im Sommer 2019 in Nordamerika und erspielte sich nach guten Vorstellungen in der sogenannten Summer League einen Vertrag bei den Phoenix Suns. Gespielt hat er in der besten Liga der Welt allerdings noch nicht. „Ich wusste, dass ich nicht gleich ein NBA-Profi sein werde, aber jetzt kennen sie mich und ich die,...

