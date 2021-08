Formel 1 : Irres Ungarn-Rennen: Sensationssieger Ocon - Vettel Zweiter

Was für ein Spektakel! Ein Sensationssieger Ocon. Ein Vettel auf dem Podium. Ein famoser Hamilton unter Druck mit Aufholjagd. Und ein Verstappen, der schon wieder Leidtragender eines Unfalls ist.

Hungaroring | Hinter seinem Mund-Nasenschutz demonstrativ in Regenbogenoptik ärgerte sich Sebastian Vettel dann doch etwas. In einem verrückten PS-Thriller in der Puszta mit Massencrash, Regen und Reifenpoker verpasste der viermalige Formel-1-Weltmeister den ersten beim Rennen in Budapest Sieg seit fast zwei Jahren. „Natürlich bin ich ein bisschen enttäuscht, ic...

