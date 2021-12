Olympia : Iran verurteilt diplomatischen Boykott der Spiele in Peking

Der Iran hat den diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking 2022 von mehreren Ländern verurteilt.

Teheran | „Der Iran freut sich auf eine (diplomatische) Teilnahme bei den Spielen und wird sich mit China in dieser Schmierkampagne solidarisch zeigen“, twitterte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh. Kein Land solle zulassen, dass der Sport dermaßen politisiert werde, so der Sprecher. China gehört neben Russland zu den wichtigsten politischen Verbündeten des Ira...

