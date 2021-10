Basketball-Profiliga : Impfdebatte: Fans unterstützen NBA-Star Irving

Der wegen seines unklaren Impfstatus vorerst von den Brooklyn Nets nicht berücksichtigte Basketball-Profi Kyrie Irving erhält von den Fans des Teams Unterstützung.

Brooklyn | Beim Heim-Auftakt, bei dem die Nets mit 95:111 den Charlotte Hornets unterlagen, demonstrierten einige Anhänger mit Plakaten vor dem Barclays Center. Die Proteste richteten sich an die Stadt New York, in der die Nets beheimatet sind. Sie verlangt von Hallensportlern einen Impfnachweis. Allerdings hatte Irving immer wieder betont, dass sein Impfstat...

