Bahnrad : Hinze verteidigt Führung in der Champions League

Die fünffache Weltmeisterin Emma Hinze geht an diesem Samstag als Spitzenreiterin der Sprint-Wertung in die letzte Runde der neuen Champions League im Bahnradsport.

London/Tel Aviv | Die Cottbuserin verteidigte am Freitag in der ausverkauften Olympia-Halle von London in der dritten von vier Runden ihre Führung in der Gesamtwertung trotz eines Sturzes im Keirin. Im Sprint siegte die 24-Jährige und hat damit 95 Punkte auf ihrem Konto. Keirin-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich aus Cottbus verkürzte mit dem Sieg im Keirin und Platz zw...

