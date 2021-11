Bahnradsport : Hinze baut Führung in Champions League aus

Die fünffache Weltmeisterin Emma Hinze hat auf der zweiten von fünf Stationen der neuen Champions League im Bahnradsport ihre Führung in der Gesamtwertung ausgebaut.

Die 24-Jährige aus Cottbus siegte in Panevezys/Litauen im Sprint-Turnier gegen Lauriane Genest aus Kanada. Im Keirin belegte Hinze anschließend den zweiten Platz. „Es waren harte Rennen", sagte Hinze. „Es fühlt sich gut an, meinen Vorsprung auszubauen." Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich aus Cottbus schob sich mit ihrem Sieg im Keirin-Wettbewerb in...

