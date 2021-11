Turnier in Houston : Harte Auslosung für Boll bei Tischtennis-WM

Die deutschen Tischtennis-Profis haben bei den Weltmeisterschaften in Houston eine schwere Auslosung erwischt.

Houston | Europameister Timo Boll könnte im Einzel bereits am Mittwoch in der zweiten Runde auf einen der fünf Chinesen im Wettbewerb treffen. Der 24-jährige Zhou Qihao ist zum Auftakt gegen den Italiener Niagol Stoyanov klar favorisiert. Boll hat in der ersten Runde ein Freilos. Im Doppel droht dem deutschen Top-Duo Boll/Patrick Franziska ebenfalls schon in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.