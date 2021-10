Formel 1 : Hamilton stemmt sich in Istanbul gegen Strafversetzung

Ein Routine-Tausch mit Folgen: Lewis Hamiltons Mercedes bekommt einen neuen Motor. Für das Formel-1-Rennen in der Türkei wirft das den WM-Spitzenreiter weit zurück. Gelingt ihm ein Comeback?

Istanbul | Lewis Hamilton rast in der Türkei gegen seine Strafversetzung an. Ein regelwidriger Motorentausch wirft den WM-Führenden in Istanbul am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) gleich zehn Positionen in der Formel-1-Startaufstellung zurück. Am ersten Trainingstag hinterließ Hamilton unbeeindruckt von der Hypothek jedoch einen starken Eindruck. Der 36-Jährige sicher...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.