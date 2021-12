Biathlon : Große Ziele: Bundestrainer bekräftigt Mission Gold

Auch nach dem Karriereende von Arnd Peiffer und Simon Schempp sind die deutschen Biathlon-Männer im Weltcup gut unterwegs. Bei Olympia in Peking soll die Entwicklung gekrönt werden.

Hochfilzen | So wie beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen soll es im nächsten Jahr bei Olympia nicht werden. Erik Lesser, Johannes Kühn, Roman Rees und Philipp Nawrath liefen wie schon vor einer Woche im schwedischen Östersund hinter Weltmeister Norwegen, Frankreich und Russland im Staffel-Wettbewerb auf Platz vier. In 65 Tagen soll in Peking das Männer-Quartett ...

