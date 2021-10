European Tour in St. Andrews : Golfer Schmid Neunter bei Willetts Geburtstagstriumph

Der englische Golfprofi Danny Willett hat an seinem 34.

St. Andrews | Geburtstag auf dem traditionsreichen Old Course von St. Andrews seinen achten Sieg auf der European Tour gefeiert. Der Masters-Sieger von 2016 gewann die Alfred Dunhill Links Championship mit einem Gesamtergebnis von 270 Schlägen vor seinem Landsmann Tyrrell Hatton und Joakim Lagergren aus Schweden (beide 272 Schläge). Bester Deutscher in Schott...

