Schwer verletzte Zuschauerin : Golf-Drama beim Ryder Cup hat fatale Folgen

Sportlich war der Ryder Cup in diesem Jahr ein Highlight. Doch das Golfturnier wurde von einem Unfall überschattet.

von Gregory Straub

02. Oktober 2018, 12:15 Uhr

Paris | Der in der vergangenen Woche in Frankreich ausgetragene Ryder Cup hat ein trauriges Nachspiel: Die Zuschauerin, die bei einem Abschlag des US-Golfers Brooks Koepka im Gesicht getroffen worden war, wird auf dem rechten Auge blind bleiben.

Corine Remande (49) stand in einem Pulk von Zuschauern, als Koepka am sechsten Loch ein Schlag missriet und der Ball anstatt in Richtung Fahne mitten ins Publikum ging. Die Französin wurde voll getroffen und sank blutüberströmt zu Boden. Sie hatte einen Bruch der Augenhöhle erlitten, dazu schwere Verletzungen im Auge. Die Ärzte konnten ihre Sehkraft nicht retten.

"Mein Auge ist explodiert"

Jetzt will die Frau die Veranstalter des Ryder Cups verklagen. "Natürlich hatten die Veranstalter in dieser Situation eine Verantwortung, der sie nicht nachgekommen sind", sagte Remande der Nachrichtenagentur AFP. Da der Ball eine Weile in der Luft gewesen war, hätte sie sich im Nachhinein eine Warnung durch die anwesenden Ordner gewünscht.

An den Moment des Unglücks hat Remande genaue Erinnerungen. "Mein Auge ist explodiert! Es ging alles so schnell, ich habe noch nicht einmal einen Schmerz gespürt, als mich der Ball traf. Ich dachte, dass der Ball mich nicht getroffen hatte. Erst als das Blut mein Gesicht herunterlief, wusste ich, dass etwas passiert ist.“

Golfer Koepka entschuldigte sich sofort

Brooks Koepka war nach dem Unfall sofort zu Corine Remande geeilt, um ihr zu helfen. Auf ihn hegt die Betroffene keinen Groll. "Ich bin nicht wütend auf ihn, ich habe sogar versucht, positiv an ihn zu denken, damit er nicht seine Konzentration verliert." Koepka hatte sich sofort bei ihr entschuldigt und habe sehr betroffen gewirkt.

Von den Veranstaltern habe sie seither nichts mehr gehört. "Ich will nur sichergehen, dass sie für alle medizinischen Kosten aufkommen, weil ich nicht weiß, welche Behandlungen in Zukunft noch nötig sein werden", sagte Remande.

Der Co-Organisator des Events, "The European Tour“, hat angekündigt, eine genaue Untersuchung zu dem Fall zu starten. Remande will in Lyon einen Anwalt aufsuchen, um sich zu besprechen.